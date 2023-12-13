«راضية» يفوز بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي لفيلم الهواة بوجدة المغربية

فاز الفيلم الروائي القصير "راضية" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالنسخة التاسعة من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بمدينة وجدة بالمغرب.



يذكر أن "راضية" هو الفيلم الوحيد الذي مثل دولة مصر خلال فعاليات ليحصد الجائزة الخامسة عشر له من خلال مشاركته في عدة مهرجانات، وهو من إخراج شيماء طافش، سيناريو وحوار ديانا الفيشاوي، و يسلط الضوء على عدة محاور من بينها عمالة الأطفال والتي صارت أمرًا واقعًا في حياة معظم الأسر الفقيرة، التي تضطر لتشغيل أولادها للمساعدة على المعيشة.



تدور أحداث الفيلم حول "هنا" وهي طفلة من أسرة فقيرة تفقد لعبتها الدمية، وتحاول أختها الطفلة "راضية"، التي تعمل في محل كوافير أن تصنع لها عروسة بديلة بأقل الأمكانيات بسبب ظروفها السيئة، لكن يحصل أمرًا غير متوقع بالأحداث.



سبق وشارك الفيلم في عدة مهرجانات من قبل، من أبرزها مهرجان الرافدين السينمائي الدولي بالعراق في دورته الثانية، ومهرجان أيام الخضراء لهواة الفيلم بالجزائر، كما شارك في مهرجان العودة السينمائي الدولي، وفازت بطلته نور رجب بجائزة مفتاح العودة كأفضل تمثيل عن دورها في الفيلم.