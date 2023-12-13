 مانشستر يونايتد يخسر قمة بايرن ميونخ ويودع دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد يخسر قمة بايرن ميونخ ويودع دوري أبطال أوروبا

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 12:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 12:17 ص

فاز بايرن ميونخ على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1 / صفر مساء الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ليطيح بالفريق الإنجليزي خارج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد كينجسلي كومان في الدقيقة 71.

وودع يونايتد أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام بايرن وانتصار كوبنهاجن كذلك على جالاتا سراي 1-0، بهدف سجله لوكاس ليراجير في الدقيقة 58.

واستضاف يونايتد منافسه بايرن في ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

بتلك النتيجة تأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 برصيد 16 نقطة وصعد معه كوبنهاجن بثماني نقاط، فيما جاء جالاتا سراي ثالثا بخمس نقاط ليتحول للعب في الدوري الأوروبي.

وأنهى يونايتد البطولة رابعا وأخيرا في مجموعته بعدما جمع 4 نقاط ليودع دوري الأبطال ويفشل في اللعب بالدوري الأوروبي.


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