أفاد مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، بنتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة بمحافظة سوهاج.

وجاءت النتيجة كالآتي:

قسم أول سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 68 ألفًا 350 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2762 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 715 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2628 صوتا.

قسم ثان سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 59 ألفًا 394 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2411 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 621 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2293 صوتا.

قسم جرجا سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 73 ألفًا 507 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2983 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 772 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2839 صوتا.

قسم طهطا سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 69 ألفًا 756 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2832 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 723 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2694 صوتا.

مركز المراغة سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 121 ألفًا 370 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4927 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1274 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4688 صوتا.

مركز أخمين سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 120 ألفًا 733 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4901 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1267 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4663 صوتا.

مركز جهينة سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 66 ألفًا 547 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2702 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 699 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2571 صوتا.

مركز طما سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 182 ألفًا 124 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 7393 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1911 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 7333 صوتا.