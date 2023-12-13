أفاد مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، بنتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة بمحافظة سوهاج.
وجاءت النتيجة كالآتي:
قسم أول سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 68 ألفًا 350 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2762 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 715 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2628 صوتا.
قسم ثان سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 59 ألفًا 394 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2411 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 621 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2293 صوتا.
قسم جرجا سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 73 ألفًا 507 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2983 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 772 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2839 صوتا.
قسم طهطا سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 69 ألفًا 756 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2832 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 723 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2694 صوتا.
مركز المراغة سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 121 ألفًا 370 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4927 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1274 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4688 صوتا.
مركز أخمين سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 120 ألفًا 733 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4901 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1267 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4663 صوتا.
مركز جهينة سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 66 ألفًا 547 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2702 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 699 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2571 صوتا.
مركز طما سوهاج
عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 182 ألفًا 124 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 7393 صوتًا
عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1911 صوتًا.
عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 7333 صوتا.