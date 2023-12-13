 الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا - بوابة الشروق
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الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 5:17 م
عبر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الدهشة والاستنكار لتصويت البرلمان السويسري بحجب نحو 21 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها سويسرا للوكالة الأممية، خاصة في ضوء الدور الرائد لهذا البلد في مجال القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كون سويسرا من أهم المساهمين في موازنة الأونروا.

وشدد المتحدث على أن الأونروا تقوم بدورٍ إنساني هائل في المرحلة الحالية في ظل الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل على سكان غزة المدنيين، مؤكداً أن طاقم الأونروا يقوم بمهمة شجاعة ونبيلة ولأغراض إنسانية خالصة، وأن دعم هذه الوكالة اليوم يُمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعتاشون على ما تقدمه من مساعدات وخدمات.

وقال رشدي إن ما يتعرض له سكان غزة من مأساة إنسانية يُحتم زيادة موازنة الأونروا ودعمها مالياً وليس خصم ما يُقدم إليها، مناشداً الدول كافة الالتزام بدعم الوكالة الأممية التي يُمثل عملها فارقاً بين الحياة والموت لأغلبية الفلسطينيين في غزة، وآملاً في تراجع سويسرا عن هذا القرار.

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