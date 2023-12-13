أبوظبي وبغداد تتفقان على إطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، مبينا أن ذلك سيمكن المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم مقتطفات من بيان البنك المركزي، والذي جاء فيه "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، التقى في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني".



وبين أن الجانبين "اتفقا خلال الاجتماع على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيراد بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الإماراتي من خلال مصرف أبو ظبي الأول".



وأضاف البيان أن "عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية تتم زيادتها تدريجياً"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المصارف العراقية من إنشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز أرصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة".



وأوضح أن "مصرف أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق"، لافتاً الى أن "مصرف أبوظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني إيه إيه سالب(-AA)، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار أمريكي".