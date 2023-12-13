قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة هطول الأمطار مستمرة اليوم الأربعاء؛ لتأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، أن كميات الأمطار التي ستهطل اليوم ستكون أقل من تلك التي هطلت أمس على بعض المناطق.

غير أنها أشارت إلى أن الأمطار تتكثف بشكل أكبر على مناطق شرق الجمهورية، وتحديدا محافظة شمال سيناء التي ستشهد هطول أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان.

وقد تتسبب الطبيعة الجبلية في شمال سيناء، في تشكُّل بعض السيول في المحافظة وفق "غانم"، التي أشارت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار على السواحل الشمالية وهي المحافظات المُطلة على البحر المتوسط بجانب محافظات شمال الوجه البحري.

ونوهت بأن الأمطار تمتد كذلك لكن بكميات أقل، وصولا إلى المناطق الداخلية، ومن ثم تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض الأماكن من خليج السويس.

وأفادت بأن اليوم يشهد كذلك انخفاضا في قيم درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، ما يجعل الإحساس بالطقس أقرب ما يكون للأجواء الشتوية.