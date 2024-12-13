مباحثات مصرية تركية لتعزيز التعاون في مواد البناء والصادرات الصناعية

عقدت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا مع وفد من جمعية مصدري الصلب التركية لبحث سبل تعاون جديدة في هذا القطاع بين مصر وتركيا، وفقًا لبيان من الشعبة اليوم.

وأكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وتركيا في مجال مواد البناء.

وأشار إلى أن هناك علاقات اقتصادية متطورة في مختلف المجالات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات تعزز من تطوير وتنمية هذه العلاقات في الفترة القادمة.

وأوضح الزيني أن الشعبة، من خلال غرفة القاهرة التجارية، مستعدة لتوفير أي بيانات أو معلومات من شأنها دفع العلاقات الثنائية في مجال مواد البناء، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا.

كما أعرب عن رغبة الشعبة في التعاون مع جمعية مصدري الصلب التركية لبحث سبل جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.