كلوب أمريكا يلامس لقب الدوري المكسيكي بثنائية في مونتيري

تقدم فريق كلوب أمريكا، خطوة جيدة، نحو التتويج بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبيرتورا).

وحقق كلوب أمريكا، انتصارا ثمينا 2-1 على ضيفه مونتيري، مساء الخميس، في مباراة الذهاب بالدور النهائي للمسابقة.

وبادر مونتيري بالتسجيل عن طريق نجمه سيرجيو كاناليس في الدقيقة 35، لكن سرعان ما أدرك كيفن ألفاريز، التعادل لكلوب أمريكا.

وفي الشوط الثاني، تكفل أليخاندرو زينديجاس بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49 لمصلحة كلوب أميركا، الذي بات يكفيه التعادل فقط في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعب مونتيري بعد 3 أيام، من أجل التتويج باللقب رسميا.