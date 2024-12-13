رئيس وزراء هايتي الجديد يعد بتوفير الأمن لبلد يعاني من عنف العصابات

عقد رئيس وزراء هايتي، أليكس ديدييه فيل-أيمه، أول مؤتمر صحفي له يوم الخميس منذ تعيينه قبل أكثر من شهر للإشراف على البلاد التي تعاني من عنف العصابات، في الوقت الذي يطالب فيه الهايتيون بالحماية من الحكومة.

وقال فيل-أيمه إنه والحكومة بأكملها يعربون عن تعازيهم العميقة لمن قتلوا في وارف جيريمي في العاصمة هايتي وفي بيتيت ريفيير في منطقة آرتيبونيت وسط البلاد، مشيرا إلى أنهم ضحايا أبرياء تم استهدافهم من قبل العصابات.

وقالت جماعات حقوق الإنسان المحلية إن أكثر من 100 شخص، غالبيتهم بين 60 و80 عاما، بما في ذلك قادة دينيون من الديانة الفودو، قتلوا يومي الجمعة والسبت في مجتمع سيتي سولاي على يد زعيم عصابة يسعى للانتقام لمقتل ابنه. وقد وضع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد القتلى عند 184 ضحية.

وتم الإبلاغ عن مجزرة أخرى يوم الثلاثاء ليلا في بيتيت ريفيير حيث قتل حوالي 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

وقال فيل-أيمه: "هذا غير مقبول. لا ينبغي لأحد على وجه الأرض أن يعيش بهذه الطريقة. بمجرد أن يستيقظ الشخص في الصباح، يكون خائفا، وعندما يخرج... لا يعرف إذا كان سيعود إلى المنزل أم لا".

وأضاف فيل-أيمه، وهو رجل أعمال تم تعيينه في المنصب في 10 نوفمبر بعد إقالة رئيس الوزراء السابق، أن الحكومة تكافح لضمان أمن الجميع.

ولم يقدم تفاصيل، لكنه قال إن المسؤولين يعملون على استراتيجيات لكي تتحرك البلاد إلى الأمام.