تركيا: اعتقال 115 جنديًا للاشتباه في صلتهم بفتح الله جولن

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا اليوم الثلاثاء باعتقال 115 جنديًا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الجنود الذين تم اعتقالهم من بين 176 جنديًا قد أمرت النيابة في وقت سابق باحتجازهم كجزء من التحقيق المستمر مع العناصر التابعة لشبكة جولن.

يشار إلى أنه في 15 يوليو 2016، حاولت مجموعة من الضباط القيام بانقلاب للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقتل حوالي 250 شخصا فيما أصيب أكثر من 2000 آخرين بجروح خلال المحاولة الفاشلة.

وقد تم إلقاء القبض على حوالي 77 ألف شخص وفصل حوالي 130 ألف آخرين بينهم أفراد عسكريون من وظائفهم الحكومية، وذلك في إطار حملة متواصلة تشنها الحكومة على شبكة جولن منذ الانقلاب.