تريليون يورو لتمويل خطط المفوضية الأوروبية لحماية المناخ حتى 2030

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تخصيص تريليون يورو لتمويل خطط مكافحة تغير المناخ حتى عام 2030.

ونقلت مصادر في مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء، عن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قوله في البرلمان الأوروبي أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب استثمارات بقيمة تريليون يورو خلال العقد القادم حتى عام 2030.

وذكرت المصادر أن هدف المفوضية الأوروبية هو جعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ في العالم بحلول عام 2050 "أي لم يعد تنتج ثاني أكسيد الكربون"، مشيرة إلى أن ثلث المبلغ المطلوب للتحول كاملا إلى الاقتصاد الأخضر سيجىء من خلال الاستثمارات الخاصة، بينما نحو 100 مليار يورو أخرى من المتوقع أن تتحملها الحكومات، والباقي من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الإنفاق على حماية المناخ يلعب دورًا مهمًا في مستقبل النمو الاقتصادي العالمي.