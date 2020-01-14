القبض على المخرج الفرنسي كريستوف روجيا بسبب اتهامات بالتحرش

تم اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على المخرج الفرنسي كريستوف روجيا، الذي تسبب فيلم شهير له تم إنتاجه في عام 2002، في إطلاق المشوار الفني للنجمة الشابة أديل هانيل، البالغة من العمر حاليا 31 عاما، وذلك بعد أن اتهمته بالتحرش بها عندما كانت طفلة.

وقال ممثلو الادعاء إن المخرج البالغ من العمر حاليا 55 عاما، احتُجز لاستجوابه للاشتباه في اعتدائه جنسيا على قاصر يقل عمرها من 15 عاما، من جانب شخص في السلطة.

وكانت القضية تفجرت في نوفمبر الماضي، عندما قالت هانيل لموقع "ميديا بارت" الالكتروني الاخباري، إن روجيا كان يؤذيها وتحرش بها مرارا، بعد أن قدمت في عام 2002، دور البطولة في فيلمه "Les Diables"، الذي يجسد علاقة سفاح بين اثنين من المراهقين الايتام.

وقالت هينيل إن روجيا طور علاقة للسيطرة عليها، أثناء التحضير للفيلم وتصويره، ثم تحرش بها بعد انتهاء التصوير أثناء جلسات مشاهدة الفيلم في منزله، ورحلاته للخارج من أجل الترويج للفيلم في المهرجانات السينمائية.

ومن جانبه، نفى روجيا بشدة ارتكابه أي مخالفات.

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