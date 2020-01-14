اعتقال أحد عناصر «داعش» في عملية أمنية بالموصل شمالي العراق

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أعلنت الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على عنصر في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في مدينة الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوي وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على داعشي كان يعمل فيما يسمى بديوان الصحة بالتنظيم خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوي تسفر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي.