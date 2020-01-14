رئيس قسم الصدر بطب قصر العيني: السجائر الإلكترونية تسبب أمراضا أكثر من العادية

عبد الله الميهي

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب قصر العيني، إن ما يروج عن السجائر الإلكترونية أنها أقل ضررًا من العادية ولكن ذلك ليس مؤكدًا تمامًا، وذلك لأنه يجب حساب تأثيرها على المدى الطويل لبيان صحة ذلك، مضيفًا أنها تحتاج 10 سنوات لتقييمها، وهذا لم يحدث.

وتابع، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، الإثنين، أن الانبعاثات التي تخرج من السجائر الإلكترونية تؤدي إلى الأعراض والأمراض نفسها التي تسببها العادية وقد تضاف لها أخرى مثل التهاب النسيج البيني أو التليف الرئوي نتيجة التعرض للزيوت العطرية.

وأضاف، أن أصحاب مدخن السجائر الإلكترونية يشتكون من التدخين السلبي، مؤكدا أن "الشبورة" التي تخرج منها أكثر ضررًا من العادية، وخاصة أنه يتم تدخينها في أماكن مغلق، وأن السيجارة الإلكترونية ليست "شمعة فلة منورة".

وبين "سالم"، أن الجلسرين يعطي "شبورة" وهذا ما يسبب مرضًا لم يكن مذكورًا تمامًا مع السجائر العادية وهو التليف الرئوي نتيجة التعرض للزيوت الطيارة وهو فشل تنفسي، مضيفًا أنه بعد أسابيع من التدخين بهذه الطريقة قد يصاب المدخن بنسبة من هذه الأمراض.