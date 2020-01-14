 شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في نهائي كأس مصر - بوابة الشروق
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شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في نهائي كأس مصر


نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:25 ص

أكد شوقي السعيد مدافع الزمالك الأسبق، أنه تعمد إيذاء وليد سليمان لاعب الأهلي، خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر عام 2016.

وكشف السعيد خلال استضافته بقناة تايم سبورتس "تعمدت الدخول بعنف على وليد سليمان، لأنه سبني وتجاوز في حقي طوال أحداث المباراة".

وأشار "تحدثت مع حسام غالي قائد فريق الأهلي أثناء المباراة، وأخبرته بما يفعله وليد سليمان، ولكن (وليد) استمر في استفزازي، فقررت إيذاءه".

وختم تصريحاته "لقد تعمدت التدخل بعنف على كاحل وليد سليمان بسبب ما فعله معي طوال أحداث المباراة".

يذكر أن هذا اللقاء انتهى بفوز الزمالك 3-1، وتتويجه بكأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


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