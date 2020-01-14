شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في نهائي كأس مصر

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أكد شوقي السعيد مدافع الزمالك الأسبق، أنه تعمد إيذاء وليد سليمان لاعب الأهلي، خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر عام 2016.

وكشف السعيد خلال استضافته بقناة تايم سبورتس "تعمدت الدخول بعنف على وليد سليمان، لأنه سبني وتجاوز في حقي طوال أحداث المباراة".