«هستيريا المناخ» أسوأ كلمة بألمانيا عام 2019

اختارت لجنة من اللغويين الألمان كلمة Klimahysterie"" (هيستريا المناخ) كأسوأ كلمة مستخدمة في ألمانيا عام 2019.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحكيم، العالمة اللغوية نينا يانيش، اليوم الثلاثاء إن هذه العبارة تشوه مساعي حماية المناخ وحراك حماية المناخ وتقلل من شأن مناقشات مهمة لحماية المناخ، وأضافت: "إنها تعتبر بوجه عام الاهتمام المتزايد بحماية المناخ كنوع من الهوس الجماعي".

وذكرت يانيش أن هذه العبارة استخدمها أيضا العديد من ممثلي الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية.

وعلى سبيل المثال استخدم السياسي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ألكسندر جاولاند، هذه العبارة في يونيو الماضي حينما قال: "حزب البديل من أجل ألمانيا لن يشارك في هستيريا المناخ للأحزاب الأخرى".

وقالت يانيش: "بالنظر إلى النتائج العلمية المتعلقة بتغير المناخ، فإن العبارة مضللة، وتؤيد بشكل غير مسؤول الاتجاهات المعادية للعلم".

ويُجرى اختيار أسوأ كلمة للعام في ألمانيا منذ عام 1991. وتسعى المبادرة إلى زيادة الوعي حول الاستخدام غير الملائم للغة الألمانية من خلال تسليط الضوء على الكلمات التي تنتهك على سبيل المثال كرامة الإنسان أو الديمقراطية أو التي تميز ضد فئات مجتمعية أو تنطوي على مقاصد مضللة. ولا تدخل الشتائم البحتة ضمن اختيارات اللجنة.