أكدت الصين اليوم الثلاثاء، أنها لا تتلاعب بعملتها، وأن التقرير الأخير لوزارة الخزانة الأمريكية يتماشى مع الحقائق وتوافق آراء المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقرير وزارة الخزانة الأمريكية نصف السنوي الصادر أمس عن سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، والذي أكد أن أيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة لم تنطبق عليه المعايير التشريعية المتعلقة بالتلاعب بالعملة.

وقال شوانغ إن التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي، عقب المراجعة السنوية للاقتصاد الصيني، أشار إلى أن سعر الصرف الصيني يتماشى بشكل عام مع الأساسيات الاقتصادية، واستبعد بشكل موضوعي أن تكون الصين "متلاعبًا بالعملة".

وأضاف شوانغ أن الصين بلد كبير مسؤول، وسبق وأن أكدت مرارًا أنها لم ولن تقوم بتخفيض قيمة عملتها، ولن تستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية.

وتابع شوانغ أن الصين ستواصل تعميق إصلاح سوق أسعار الصرف، مع السماح للسوق بلعب دور حاسم في تحديد أسعار الصرف والحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي (العملية الرسمية الصينية) بشكل عام عند مستوى معقول ومتوازن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قررت في أغسطس الماضي تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة، وهو ما رفضته الصين حينها واعتبرت أنه لا أساس له وغير مسؤول.