أصدر المعمل المركزي للمناخ، نشرة الإرشادات والنصائح للمزراعين؛ لوقاية القمح من مرض الصدأ الأصفر.

وقال الدكتور أحمد عوني مدير المعمل، إنه بناء على تقارير التنبؤ بالأمراض الصادرة عن المعمل المركزي للمناخ الزراعي، بالتعاون مع المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية، فقد اكتملت أضلاع مثلث قيام الدورة المرضية الأولى (مرحلة حضانة الوبائية للمرض)، والتي تعتمد على تراكم الوحدات المناخية اللازمة لقيام دورة المرض (الحرارة اليومية الدنيا + الحرارة اليومية العظمى + ساعات ابتلال الورقة + سرعة واتجاه الرياح + الرطوبة النسبية متفاعلة مع العمر الفسيولوجي للنباتات)، ومع وجود الأصناف الحساسة متفاعلة مع أول ظهور لجراثيم الفطر في مصايد الجراثيم.

وأضاف عوني، في بيان صحفي اليوم، أنه تم الاستعداد لعمليات الوقاية ضد الصدأ الأصفر على القمح في المناطق والأحواض داخل الدلتا، وخاصة على الزراعات البدرية (في الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر 2019) على أصناف سدس 12 وجميزة 11 وشندويل 1 بالتحديد، بالمادة الفعالة دايفينوكونازول (المبيدات: تلت - فانجشو- سومي ايت - بانش - دورادو - بليز - نصر زول).

وأوضح أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن مرض الصدأ الأصفر في القمح، هو واحدا من الأمراض الخطيرة التي تصيب القمح، حيث انتشر في السنين الأخيرة في دول العالم المختلفة، ومرجح أن العدوى بهذا المرض تأتي بواسطة الرياح التي تنقل جراثيم الفطر من الدول المجاورة شمالاً مثل تركيا وإيران وقبرص واليونان وإيطاليا وجنوب فرنسا، أو من الجنوب الشرقي من الدول التي تزرع القمح الربيعي مثل إثيوبيا وكينيا على سفوح الجبال على ارتفاع 2000 - 3000 متر، ومن المعروف أن الرياح تهب على المنطقة من جميع الجهات وأن الرياح السائدة غربية إلى جنوبية غربية.

• الأعراض:

لفت عوني إلى أن هناك أعراض مبكرة تظهر عن مثيلها في الصدأ الأسود والصدأ البرتقالي، فتظهر البثرات اليوريدية أولا على الأوراق ثم على السوق والأغماد والقنابع، وتكون ذات لون أصفر منفصلة عن بعضها صغيرة الحجم يبلغ طولها حوالي ملليمتر واحد، وتكون موزعة في صفوف أو خطوط طويلة متوازية بين عروق الورقة.

وتابع أنه في نهاية الموسم تتكون البثرات التيليتية ذات اللون الأسود وتظهر بنفس ترتيب البثرات اليوريدية، ولكنها تظل مغطاة بالبشرة فتكتسب المظهر الأسود اللامع وتتميز الجرثومة التيليتية لهذا الصدأ بقمتها المشطوفة.

• الإجراءات المطلوبة والعاجلة:

1- ضرورة الفحص الدوري لحقول القمح والتبليغ عن الإصابات ورشها فوراً.

2- محاصرة بؤر الإصابة فور اكتشافها ورشها مباشرة.

3- الرش الفوري بأكثر من مبيد من المبيدات التالية، مع إضافة مادة ناشرة وخاصة عند الرش بعد طرد السنابل:

- تلت 25% EC بمعدل 40 سم لكل 100 لتر ماء.

- فنجشو 12.5% WP بمعدل 20 جم لكل 100 لتر ماء.

- بانش 40% EC بمعدل 20 سم لكل 100 لتر ماء.

- نصرزول 25% EC بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء.

- بايفيدان 250EC بمعدل 100 سم لكل 100 لتر ماء.

- سومي ايت 2% بمعدل 75 جم / 100 لتر ماء.

- كيميدازد 50% بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء.

- ستروبي 20- 30 جم / 100 لتر ماء.

على أن يكون الرش بحجم محلول رش كبير يعني 400 لتر للفدان، ويكون الرش بالماتور الكبير ويكون الرش على شكل شمسية فوق مستوى النباتات، مع تكرار الرشة بعد 7-10 أيام وتأجيل الري حتى لا تزيد الرطوبة.