تشكيل لجنة بالكنيست الإسرائيلي لنظر طلب نتنياهو منحه حصانة من المحاكمة بتهم فساد

القدس -د ب أ:

أقرت اللجنة المنظمة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الاثنين، الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية لبحث طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو منحه الحصانة البرلمانية، مما يعني التهرب من المثول أمام المحكمة في اتهامات بالكسب غير المشروع في ثلاث قضايا.

قال رئيس اللجنة المنظمة عضو الكنيست آفي نيسينكورن من حزب ازرق ابيض إن اللجنة ستضم 30 عضوًا "لضمان تمثيل جميع الفصائل".

لا يزال تشكيل اللجنة يتطلب تصويتا في الكنيست بكامل اعضائه ، والذي قال نيسينكورن إنه يأمل أن يعقد هذا الأسبوع.

كان نتنياهو تقدم للبرلمان بطلب الحصول على الحصانة في مطلع العام لكي يحمي نفسه من دعوى مقامة ضده تتهمه بالفساد.

ويحكم إسرائيل منذ نحو عام حكومة انتقالية بقيادة نتنياهو، كما أن الكنيست مقيد التصرفات، وذلك بعد أن شهدت البلاد هذا العام إجراء انتخابات برلمانية مرتين دون نتيجة حاسمة.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد انتخابات برلمانية ثالثة في الثاني من مارس المقبل، وكان أمير فوكس، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، صرح في مطلع الشهر الجاري بأن من المرجح بقوة ألا تكون هناك لجنة مختصة بالنظر في طلب الحصانة قبل تشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية.