محاكمة قس فرنسي سابق متورط في فضيحة تحرش جنسي في ليون بفرنسا

جرت اليوم الثلاثاء محاكمة قس فرنسي سابق متورط في فضيحة بشأن التستر على وقائع تحرش جنسي وقعت في الكنيسة الكاثوليكية، في محكمة بمدينة ليون الفرنسية، بحسب ما ذكرته محطة "فرانس إنفو" ووسائل إعلامية أخرى.



ويُتهم الكاهن الذي تم تجريده من الكهنوت، بالتحرش الجنسي بعدد من الأطفال في ثمانينات القرن الماضي، عندما كان مرشدا في جماعة كشفية بالمنطقة.



وأدت هذه القضية إلى إدانة أكبر رجل دين في فرنسا، وهو كاردينال ليون، فيليب باربارين، في مارس الماضي، بعدم إبلاغ السلطات بتلك المزاعم.



استمعت محكمة الاستئناف في ليون إلى باربارين 69 عاما في نوفمبر الماضي ضد حكم إدانته، ومن المتوقع أن تصدر حكما في 30 من يناير.