السلطات الأسترالية تستدعي شخصين رفعا علما نازيا فوق منزلهما

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(د ب أ)

استدعت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء زوجين كانا قد رفعا علما نازيا فوق منزلهما الواقع في بلدة ريفية بجنوب أستراليا، في سلوك اعتبره حاكم ولاية فيكتوريا بأنه "مثير للاشمئزاز" .

وكانت شيريل لودورن وشريكها يرفعان العلم على عمود فوق منزلهما في بولاه بشمال غربي فيكتوريا لعدة أسابيع، حسبما أفادت صحيفة "ذا إيدج" ومقرها ملبورن.

ويظهر في العلم الذي يحمل اللونين الأحمر والأسود صليبا معقوفا والعديد من الرموز الأخرى ذات الصلة بالنازية.

وقال دانيل أندروز، حاكم فيكتوريا، لصحفيين في ملبورن: "ليس من المقبول تماما أن يرفع أي شخص (علما) يعتبر ربما رمز الكراهية المطلق .. هذا سلوك مثير للاشمئزاز.

وحسب "ذا إيدج"، فقد اشتكى عدد من الجيران للشرطة المحلية بسبب ذلك العلم.

ودافعت لودورن، التي اشترت المنزل في بيولا /360 كيلومتراً شمال غربي ملبورن/ مع شريكها العام الماضي، عن حقها في رفع العلم فوق منزلها ، قائلة للصحيفة إنها فعلت ذلك بسبب وجود أسلاف لها في ألمانيا.