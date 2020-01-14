حزب الله العراقي: الشعب على موعد مع ملحمة لمواجهة الاحتلال الأمريكي

أعلن المكتب السياسي للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله مساء اليوم الثلاثاء أن الشعب العراقي على موعد مع ملحمة جماهيرية بمشاركة عشائر الأنبار والموصل لمواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق.



وذكر المكتب السياسي في بيان صحفي بعد ساعات من دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لمظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي في العراق أن "لدَى شعبِنَا خياراتٌ عدّة أمامَ هذا التحدّي؛ منها الخوضُ في صفحةٍ جديدةٍ من المنازلةِ؛ وهي الاستعدادُ لثورةٍ شعبيةٍ موحّدةٍ لمواجهةِ الاحتلالِ الأمريكيّ الغاشمِ".



وذكر البيان أن (شعبِنا المجاهدِ الصابرِ على موعدٍ مع الملحمةِ الجماهيريّةِ الكُبرى التي ستُثبتُ للمتغطرسينَ أنّهم جسدٌ واحدٌ، ودمٌ واحدٌ فلا يراهنُوا على تفرقتِهِم وسيرونَ كيفَ أن عشائرَ الأنبارِ والموصلِ الأصيلةِ، وصولاتَها الوطنيةَ المشهودةَ ستلتحمُ مع عشائرِ الوسطِ والجنوبِ كتفاً إلى كتفٍ في مواجهةِ الإحتلالِ الأمريكيّ".



وأوضح "لقد تضاعَفَت انتهاكاتُ القوّاتِ الغازيةِ وجرائمُها، وازدادَ تجبُّرُها على أرضِ المقدسات مع زيادةِ أعدادِها، وإصرارِها على تحدّي إرادةَ الشعبِ العراقيِّ، برفضِها الامتثالَ لقرارِ مجلسِ النوّابِ بسحبِ قوّاتِها من العراقِ، وباتَ جليًّا أنها لا تحترمُ إرادةَ الشعبِ، ولا تقيمُ وزناً للقوانينِ الدوليّةِ، وبدلَ أن تتراجع تعالَت خطاباتُها العدائيّةُ التي تنمُّ عن العنجهيّةِ، والصَلَفِ، والتعالي على الشعوبِ في محاولةٍ بائسةٍ لكسر إرادة الشعبِ العراقيِّ وابتزازه".



وانطلقت في العراق دعوات إلى أنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في هجوم امريكي في الثالث من الشهر الجاري قرب مطار بغداد.