سيمنس تعلن التزامها بتنفيذ عقد مع شركة لتعدين الفحم في أستراليا رغم اعتراض أنصار البيئة

(د ب أ)

أعلنت شركة سيمنس الألمانية أنها سوف تلتزم بتنفيذ عقد مثير للجدل بشأن توريد أنظمة إشارة إلى منجم فحم في أستراليا، رغم اعتراض أنصار حماية البيئة وخروج احتجاجات في مختلف أنحاء ألمانيا اليوم الاثنين.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيان لرئيس التنفيذي للشركة جوي كايسر جاء فيه إن الشركة سوف تشكل لجنة استدامة لديها سلطة وقف أو تنفيذ المشروعات، ولكن العقد الخاص بمشروع أداني لاستخراج الفحم في أستراليا سوف يتم تنفيذه في نهاية المطاف".

وأضاف: "في حين أن لدي تعاطف كبير مع القضايا البيئية، إلا أنه يتعين الموازنة بين المصالح المختلفة لحملة الأسهم".

وفرض نشطاء حركة "أيام الجمع من أجل المستقبل"،ومن بينهم الناشطة البيئية المعروفة جريتا تونبرج ضغوطا على سيمنس من أجل التخلي عن العقد المبرم مع شركة "أداني باور" بشأن منجم فحم كارمايكل بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقالت منظمة "أستراليان كونسرفيشن فونديشن" الاسترالية المعنية بالحفاظ على البيئة إن "اعلان سيمنس بمواصلة العمل مع منجم فحم أداني في ظل اشتعال حرائق الغابات في استراليا هو اعلان مخز".

وأضافت المنظمة أن سيمنس" أظهرت وجهها الحقيقي بهذا القرار.. فالشركة لديها سياسة خاصة بتغير المناخ، ولكنها سياسة جوفاء وفارغة"