إحالة مديرة وحدة محلية بديرب نجم بالشرقية للتحقيق بسبب الإهمال

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مديرة الوحدة الصحية بقرية "إكوه" التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة؛ وذلك لغياب 18 من العاملين بالوحدة، فضلًا عن عدم تواجدها هى الأخرى وعدم متابعتها سير انتظام الخدمة الطبية للمرضى.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال زيارة مفاجئة للمحافظ، تفقد خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية، حيث شدد محافظ الشرقية، على ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والإنصراف لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحرص المحافظ، على تفقد مخابز القرية للإطمئنان على سير العمل بها و التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين و مراعاته للمواصفات من حيث الجودة و الوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، مشددًا على شرورة نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.