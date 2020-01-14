أعلن الزوج الملكي "ميجان وهاري" عبر حسابهما على موقع انستجرام "Sussex royal" الاثنين الماضي عن تخليهما عن المهام الملكية بعد 4 أعوام من تسلمهما لها، أثار المنشور الذي تضمن الاعلان جدلا واسعا بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تاركا المجال للأسئلة المفتوحة حول ماهية الخطوات القادمية التي يتخذها الزوج لتحقيق الاستقلالية التامة، وكذلك طرق الحصول على المال وعلاقتهما بالملكة اليزابيث والعائلة البريطانية المالكة.

وعلى الرغم من الضجة التي أثارها هذا الإعلان إلا أن الخبر لم يكن مفاجئا لمتابعي ميجان وهاري إذ تترد الأخبار منذ زواجهما حول التمرد الذي يتسمان به في مواجهة البروتوكولات الملكية وخاصة "ميجان ماركل".

وترصد "الشروق" فيما يلي عدة شواهد من حياة الزوج الملكي أعطت الضوء الأخضر (مؤشرات) لاتخاذهما مثل هذا القرار :

* يعود خروج الأمير هاري عن التقاليد الملكية إلى مراهقته، حيث وصفته الصحافة الصفراء بـ"الشاب اللعوب" مرات عديدة، إذ كان يسعى للتقرب من النساء الجميلات، كما سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.

* كانت فكرة زواج أحد افراد العائلة المالكة البريطانية من شريك مطلق و لا ينتمي لعائلة ارستقراطية أمرا بعيدا عن البروتوكولات الملكية، لكن الأمير هاري قام بالزواج من ميجان ماركل التي كانت تعمل كممثلة حين تعرف عليها والمطلقة إضافة إلى أنها تكبرة بـ3 سنوات في تمرد واضح علي قواعد قصر باكينجهام.

* منذ تم الزواج في مايو 2018، أصبحت ماركل تحت الضوء، فملأت اخبارها الصحف البريطانية بل والعالمية أيضا، وغذى ذلك جرأة ميجان في كسر بعض القواعد الملكية في مناسبات رسمية للعائلة.

* حصرت ميجان منذ انضمامها للعائلة على إظهار شخصيتها الخاصة من خلال اختياراتها للأزياء حيث ظهرت عدة مرات ببنطال "الجينز المقطع" الذى لا يتماشي ومكانه افراد العائلة الملكية.

* تتعمد ميجان الظهور بتسريحات شعربسيطة أقرب الي الفوضوية وهو الأمر الذي تردد حولة انباء عن اعتراضات وجهت من الملكة إليزابيث لزوجة حفيدها.

* تخلي ميجان عن ارتداء الشراب الطويل وكذلك القبعات الملكية المطرزة كان مؤشرا علي رغبة ماركل في كسر البروتوكلات.

* يتبادل ميجان وهارى الأحضان والقبلات أمام الكاميرات على عكس التقاليد الملكية كما ظهر في مناسبات عديدة.

* أعلن هارى وميجان في يونيو 2019 انفصالهما عن مؤسسة رويال، وهى مؤسسة خيرية مشتركة مع دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام والدوقة كيت ميدلتون.

ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية فان هاري وميجان سيؤسسان جمعية خيرية أخرى مستقلة.

* كسر هارى وميجان التقاليد عندما قررا عدم مشاركة صور ما بعد الولادة وأثناء الخروج من المستشفى، مثلما فعلت الأميرة ديانا وكيت ميدلتون، وقاما بالظهور رسميا للجمهور في يوم عماد ابنهما "ارتشي"الذي أقاماه في سرية تامة.

* تحدثت ماركل حديثا مؤثرا كسبت به تعاطفا كبيرا خلال فيلم وثائقى عن صعوبة الحياة التي تعيشها. واعترفت بأنها تعاني من صعوبة التكيف مع كونها أما جديدة في دائرة الضوء، وذلك في مقتطفات من مقابلتها مع الصحفي توم برادباي بثها تليفزيون "آي. تي. في" في اكتوبر 2019 . وخلال الفيديو، تحدثت ماركل عن المشكلات التي تواجهها في حياتها الجديدة كأم وكدوقة يتم تشريح وفحص حياتها من قبل وسائل الإعلام والعامة منذ بدء الأمير هاري في مواعدتها، الأمر الذي يدعم فكرة احتياج ماركل الي الابتعاد عن دائرة الضوء المحيطة بأعضاء العائلة المالكة بطبيعة الحال.

* قواعد السلوك الملكية تفرض بأن الأشخاص العاديين ليس من المفترض أن يمسوا أفراد العائلة المالكة البريطانية لكن هارى وميجان قاما بعناق المعجبين خلال أكثر من مناسبة فخالفت دوقة ساسكس ميجان ماركل القواعد الملكية، حينما حضرت العرض الأوروبي الأول لفيلم "الأسد الملك"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وحينما التقت ميجان ماركل النجمة الأمريكية بيونسيه ،بطلة الفيلم، وزوجها استقبلتها بالأحضان، في مخالفة صريحة للبروتوكول الملكي.

* كما تلقت ميجان ماركل الكثير من الانتقادات التى تجددت هذه المرة بسبب اتهامها بكسر القواعد الملكية خلال حضورها الافتتاح الرسمي لقمة "One Young World 2019" للشباب بلندن. وذلك بسبب أنها قامت بمعانقة إحدى السيدات المسؤولات عن القمة، والتى حاولت أن تحييها بطريقة ملكية، لكن ميجان أصرت على احتضانها وتقبيلها.

يذكر أن التقاليد الملكية تسير على أن ينحني الرجال للتحية، بينما تقوم النساء بالمصافحة الرسمية وليس المعانقة.

* واختتم الزوجان عاما من السلوكيات الجريئة بقضاء احتفالات عيد الميلاد في كندا مع ابنهما آرتشي، وهذا يعني عدم تواجدهما في التجمع التقليدي الذي تعقده الملكة إليزابيث الثانية سنويًا في القصر احتفالًا بالعام الجديد.