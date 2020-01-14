ترامب يدافع عن قراره بقتل الجنرال الإيراني سليماني

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر"، الاثنين، عن قراره بقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وذلك بعد أن شكك النقاد في الطبيعة "الوشيكة" للتهديد الذي قال ترامب إنه برر قتله .

وقال ترامب:" تعمل وسائل الإعلام المزيفة وشركاؤها الديمقراطيون بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم المستقبلي للإرهابي سليماني بات "وشيكًا" أم لا ، وما إذا كان فريقي قد وافق على ذلك ".

وأضاف ترامب:" الإجابة على كليهما هي نعم ، ولكن هذا لا يهم حقًا بسبب ماضيه المروع".

وقد برر ترامب قراره بقتل سليماني بالقول إنه كان يخطط "لهجمات وشيكة وشريرة" ضد مواطنين أمريكيين، ولكنه أثار موجة من الغضب عقب فشله في تقديم أدلة على مثل هذه الهجمات.

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات بسبب التصريحات المتضاربة حول الأساس المنطقي وراء قتل سليماني، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الأحد إنه لم ير أدلة على أن إيران تخطط لشن هجوم على أربع سفارات أمريكية، كما زعم ترامب قبل يومين.

وفي تغريدة أخرى على تويتر، انتقد ترامب بشدة اليسار الراديكالي، قائلا إن الديمقراطيين لا يفعلون شيئا سوى السخرية من سياساته.

وذكر ترامب:" يحاول الديمقراطيون والأخبار المزيفة تحويل سليماني الإرهابي إلى رجل رائع ، فقط لأنني فعلت ما كان يجب القيام به قبل 20 عامًا".

وكانت الولايات المتحدة وإيران على شفا الدخول في حرب بعد أن أمر ترامب بقتل سليماني في وقت سابق من هذا الشهر وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق.