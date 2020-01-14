أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، بأن قوات مكافحة الشغب تستخدم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط محافظة كربلاء.



وأكدت القناة، احتدام المواجهات بين متظاهرين وبين قوات مكافحة الشغب في حي البلدية وسط كرباء جنوبي العراق.



وجاء ذلك على خلفية المظاهرات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي، والتي رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي؛ ما أسفر عن إسقاط حكومة عبد المهدي.



جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، صرح اليوم الثلاثاء، بأن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة، مؤكدا على "منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".