عبد المنصف: أتقبل قرار تاكيس بعد 46 مباراة بلا راحة

أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة تقبله لقرار المدير الفني تاكيس جونياس بشأن استبعاده من مباراة الإنتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل 1-1، مساء الاثنين في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وأوضح عبد المنصف عبر قناة القاهرة والناس "لقد قرر تاكيس جونياس إراحتي في ظل ضغط جدول المباريات وكثرة السفر والتدريبات وعدم وجود راحة، لذا فضل استبعادي مباراتين".

وأشار الحارس المخضرم "لعبت 46 مباراة بلا راحة على مدار موسم ونصف، والراحة مطلوبة، لتفادي ضغط المباريات والحفاظ على درجة تركيزي سواء في التدريبات أو المباريات لأن خطتنا تعتمد على حارس المرمى في البناء من الخلف بخلاف التمركز والتصديات وكشف الملعب".

وتابع "الراحة مهمة أيضا قبل مباريات ثقيلة أمام الزمالك ثم الجونة، لذا احترمت قرار تاكيس، وتقبلته لأنني أثق به، فهو مدرب جريء يحب الأداء بجانب النتيجة، لأن الأداء الجيد هو ما يحقق النتائج".

وواصل "من الممكن أن الانتصارات تأخرت بسبب عدم استغلال الفرص، لذا المدرب لا يشعر بالقلق، وأرى أن قراره بإراحتي خطوة صحيحة".

وتطرق محمد عبد المنصف للحديث عن زميله، متما تصريحاته "خالد وليد من ناشئي الأهلي، ويحتاج لدعم ليتعلم ويكتسب الخبرات، فهو خامة جيدة، وينتظره مستقبل كبير، ومشاركته مؤشر لثقة المدير الفني في قدراته، وخطأه أمام الإنتاج الحربي وارد لأي حارس مرمى، وأتمنى له الاستمرار في التألق والتركيز في التدريب، خطأه عادي ومن الجيد أنه لم يؤثر في نتيجة اللقاء".