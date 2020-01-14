برلين وباريس تسعيان لوقف القتل الجماعي لأفراخ الدواجن الذكور

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(د ب أ)

تعتزم ألمانيا وفرنسا تدشين مبادرة أوروبية لإنهاء عمليات القتل الجماعي المثيرة للجدل لأفراخ الدواجن الذكور.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر اليوم الاثنين على هامش مؤتمر مع نظيرها الفرنسي ديدييه ويليام بالعاصمة برلين إنه من المقرر المضي قدما في اطلاق المبادرة خلال فترة رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من تموز/يوليو القادم.

وكان كلا البلدين أعلنا من قبل هدفا مشتركا بالفعل لإنهاء عمليات القتل هذه حتى نهاية عام 2021.

وقالت كلوكنر إن تحقيق ذلك يستلزم تحديد المراحل البينية التي لابد من فحصها أيضا.

يشار إلى أنه حتى الآن يتم قتل نحو 45 مليون فرخ ذكر في ألمانيا وحدها لأنها لا تضع بيضا.