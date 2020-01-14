الرئيس التونسي يدعو الأحزاب إلى تقديم مقترحات بشأن شخصيات لتشكيل حكومة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية إلى تقديم مقترحات مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرونها الأقدر لتكوين حكومة، مع بيان أسباب الاختيار والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك فى وقت قريب لا يتجاوز الخميس المقبل.

وتأتي دعوة قيس سعيد بعد نحو 3 أيام من فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب التونسي، وهو ما يستلزم وفقا للدستور التونسي أن يختار الرئيس الشخصية الأقدر لتشكيل هذه الحكومة في غضون 10 أيام بالتشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية.

وقال الرئيس- في رسالته إلى الأحزاب اليوم الثلاثاء -إن "حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد من تعميق المشاورات في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور".