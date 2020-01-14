عبد الله الميهي

استعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لحطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، والتي كان قد أسقطها الحرس الثوري الأربعاء الماضي وعلى متنها 167 راكبًا لقوا حتفهم جميعًا.

وأكدت القناة، اليوم الاثنين، أن خبراء أوكرانيين يدرسون بقايا الطائرة المنكوبة.

ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، متقدما بالاعتذار عن إسقاطها.

يذكر أنه كان قد أعلن التليفزيون الإيراني، الأربعاء الماضي، عن تحطم طائرة أوكرانية، على متنها 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها، وذلك بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، وهو ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.