واشنطن تتخلى عن تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة

(د ب أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أنها تخلت عن تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة، قبل أيام فقط من توقيع البلدين على اتفاق تجاري أولي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيان: "الصين تعهدت بالتزامات قابلة للتنفيذ بالعدول عن تخفيض قيمة العملة مع تشجيع التنافسية والمساءلة".

كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أغضبت الأسواق عندما صنفت الصين كدولة متلاعبة بالعملة في آب/أغسطس، مع سعي واشنطن للضغط على بكين من أجل تلبية المطالب التجارية الأمريكية.

وبعد نحو عامين من تبادل فرض الرسوم، تستعد واشنطن وبكين لإبرام "مرحلة أولى" من اتفاق تجاري يوم الأربعاء.

ويحول الاتفاق دون فرض رسوم عقابية على سلع صينية وينهي ممارسة الصين فيما يتعلق بالضغط على بعض الشركات الأمريكية لنقل بعض التكنولوجيا الخاصة بها إلى شركات صينية، حسب الممثل التجاري الأمريكي.

وستقوم الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية وسلع مصنعة وطاقة بمليارات الدولارات.

وقال منوشين يوم الاثنين: "ساعدت وزارة الخزانة في ضمان اتفاق المرحلة الأولى المهم مع الصين الذي سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي ويوفر فرصة للشركات والعمال الأمريكيين"