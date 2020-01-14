 نائب المستشار النمساوي يعارض خطط وزيرة الاندماج في حظر الحجاب للمعلمات - بوابة الشروق
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نائب المستشار النمساوي يعارض خطط وزيرة الاندماج في حظر الحجاب للمعلمات

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:17 م

أعرب فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي ورئيس حزب الخضر، عن معارضته لخطط الحكومة في حظر الحجاب للمعلمات، مشيرا إلى أن الأمر غير مقبول بالنسبة لحزبه.

وأوضح كوجلر- في تصريحات له اليوم الثلاثاء، ردا على وزيرة الاندماج سوزانا راب التى قالت أنها سوف تتبني مشروع قانون لحظر الحجاب للمعلمات أن هذا الاقتراح لا يمكن تخيل تطبيقه وغير عملي ومخالف لواقع المجتمع .

يذكر أن حزب الشعب النمساوي والذي يقود الائتلاف الحكومي سبق وأعلن عن عزمه لفرض حظر على الحجاب للفتيات تحت عمر 14 عامًا، وأدرج هذا الأمر في البرنامج الحكومي .

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