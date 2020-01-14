 الدفاع الروسية: «حفتر» أظهر إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: «حفتر» أظهر إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

خليفة حفتر
خليفة حفتر
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 5:47 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تقبل البيان الختامي بشأن اجتماع موسكو وأظهر إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، ولكنه طلب مهلة يومين لمناقشته مع زعماء القبائل الليبية الداعمة للجيش الوطني الليبي.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أن المشاركين في المفاوضات حول ليبيا أكدوا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدوا أيضا على تمسكهم بمواجهة الإرهاب الدولي.

وأكدت أن النتيجة الرئيسية للقاء هي التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن دعم وقف الأعمال العسكرية إلى أجل غير مسمى، مما يخلق أجواء أكثر ملائمة لمؤتمر برلين بشأن ليبيا.


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