ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

عصام عامر

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت قيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"؛ وبداخلها 1 طن مواد غذائية عبارة عن "مفروم لحوم، ودواجن، ومصنعاتهما" معبأة داخل عبوات بدون ثمة بيانات، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام مالك الثلاجة، بحيازة مواد غذائية بها تغيرات في خواصها الطبيعية، وهو ما أكده تقرير اللجنة الفنية المشاركة في المأمورية من الجهات المعنية.

وبتقنين الإجراءات واستهداف الثلاجة، تم ضبط مالكها، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة برج العرب، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق