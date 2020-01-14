اشتباكات قرب مصرف لبنان بين المحتجين والقوى الأمنية

وقعت اشتباكات مساء اليوم الثلاثاء أمام مصرف لبنان في بيروت بين المحتجين وعناصر القوى الأمنية بعد محاولة بعض المحتجين الدخول إلى باحة المصرف الداخلية، ومنعهم من قبل القوى الأمنية، مع استمرار قطع الطرقات في مناطق عدة في لبنان منذ الصباح.



وانطلقت مسيرة من جسر الرينج في بيروت عصر اليوم الثلاثاء باتجاه منزل الرئيس المكلف حسان دياب في تلة الخياط. وتجمع المحتجون أمام المنزل وسط هتافات منددة بتكليفه، وأشاروا إلى أن "تسميته تمت بفضل الأحزاب السياسة"، وطالبوه بالإسراع بالتشكيل أو الرحيل. وأعطوه مهلة 48 ساعة للتشكيل.



من جهة اخرى ، اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل فرع مصرف لبنان في بعلبك شرق لبنان، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المصرف لمزاولة عملهم، ورفعوا شعارات منددة بالسياسة المصرفية.



يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.



ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.



وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".



وتم تكليف دياب تشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.