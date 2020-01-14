عبدالمهدي يبحث مع نظيره الكندي قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي جاستن ترودو قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق، فيما أكد ترودو ضرورة وقف تداعيات الأزمة الحالية وإنهاء التوترات.

وقال مكتب عبد المهدي - في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه- إنه "جرى التداول في تطورات الأحداث بالمنطقة وتجنب التصعيد، والعلاقات الثنائية والتعاون ضد الإرهاب"، مؤكدا حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون ضد الإرهاب.

وأوضح عبد المهدي- بشأن الأزمة الإقليمية- "موقف العراق وسعيه لإبعاد التوترات والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتفادي خطرها وتركيز الجهود على محاربة داعش، إلى جانب قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق".

بدوره، عبّر رئيس الحكومة الكندي عن "تطلع بلاده لاستمرار التعاون الثنائي وتوحيد الجهود ضد الإرهاب"، مؤكدا "ضرورة وقف تداعيات الأزمة الحالية وإنهاء التوترات والعمل على التهدئة وعدم تعريض المنطقة والعالم لمخاطر الحرب".