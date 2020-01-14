نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا للانضمام لمفاوضات السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وكان في وداع دقلو في مطار الخرطوم وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس.