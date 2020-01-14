نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا للانضمام لمفاوضات السلام

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وكان في وداع دقلو في مطار الخرطوم وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس.