 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا للانضمام لمفاوضات السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا للانضمام لمفاوضات السلام

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:42 م

 

وكان في وداع دقلو في مطار الخرطوم وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس.


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