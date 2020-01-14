 مقتل 57 شخصا جراء انهيار جليدي في قرية بكشمير الباكستانية - بوابة الشروق
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مقتل 57 شخصا جراء انهيار جليدي في قرية بكشمير الباكستانية

إسلام أباد - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 1:34 م

أعلنت الوكالة الوطنية الباكستانية لمواجهة الكوارث أنه تم انتشال 57 جثة من تحت الأنقاض بعد أن وقع انهيار جليدي في قرية في كشمير الباكستانية.

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