 «سي إن إن»: النواب الأمريكي يصوت غدًا على إحالة مواد عزل ترامب إلى الشيوخ - بوابة الشروق
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«سي إن إن»: النواب الأمريكي يصوت غدًا على إحالة مواد عزل ترامب إلى الشيوخ

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:26 م

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيصوت غدا الأربعاء ،على قرار بتعيين مديري عملية عزل الرئيس دونالد ترامب وإحالة مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لبدء إجراءات المحاكمة، بحسب مصادر أمريكية.

وأفاد مصدران لقناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بيلوسي لم تُسمِ مديري عملية العزل - وهم مجموعة مختارة من المشرعين من مجلس النواب سيقومون بدور المدعين العامين الذين سيقدمون الحجج القاضية بعزل الرئيس- خلال اجتماع مغلق عُقِد اليوم في كابيتول هيل (مقر مجلسي الشيوخ والنواب).

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، صوَّت في شهر ديسمبر الماضي لصالح مساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله بسبب ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مادتين في حق ترامب تضمنتا: إساءة استخدام سلطة مكتبه وعرقلة عمل الكونجرس الأمريكي.

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