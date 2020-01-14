الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات التشريعية بجمهورية القمر المتحدة

تشارك جامعة الدول العربية، في متابعة الانتخابات التشريعية ومجالس البلدية في جمهورية القمر المتحدة المقرر انطلاقها يوم 19 يناير الجاري.



وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن أمينها العام أحمد أبو الغيط وجه فريقا من الجامعة برئاسة السفير صالح ميلود سحبون، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى إثيوبيا، وعضوية أمانة شؤون الانتخابات، بمتابعة هذا الاستحقاق الانتخابي وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم ومواكبة المسيرة الديمقراطية وجهود الإصلاح والتطوير في جمهورية القمر المتحدة، وتلبية للدعوة الموجهة من الحكومة القمرية للجامعة للمساهمة في متابعة الانتخابات التشريعية ومجالس البلدية.



وأضاف البيان أنه، من المتوقع أن تلتقي البعثة خلال تواجدها في جمهورية القمر المتحدة بمختلف الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولقاء مسؤولي تنظيم وإدارة الانتخابات، وممثلي بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



وأوضح البيان أن مهمة الفريق تشتمل على تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع والعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.



وأشارت الجامعة العربية، إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع، ويتبعه تقرير نهائي يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، يرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وإلى الجهات القمرية ذات الصلة.