 رئيس وزراء تايلاند يحذر من احتمالية اندلاع أعمال عنف بعد تنظيم مسيرات مؤيدة ومعارضة للحكومة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء تايلاند يحذر من احتمالية اندلاع أعمال عنف بعد تنظيم مسيرات مؤيدة ومعارضة للحكومة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:48 م

أصدر رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا أوامره للمسؤولين الأمنيين بالعمل على التوصل لكيفية لتجنب أي صراع سياسي، عقب تنظيم مسيرات مؤيدة ومعارضة للحكومة.

وقال أوتشا للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه يشعر بالقلق من أن امكانية أن يؤدى تنظيم المزيد من مثل هذه التجمعات لمزيد من الانقسام أو العنف بالبلاد.

وأضاف: "لقد أصدرت أوامري للمسؤولين الأمنيين بدراسة ما يمكن أن نفعله في المستقبل"، موضحا: "لا أريد أن ينقسم المواطنون إلى جانبين، أو أن يتم تصنيف المواطنين من حيث الجيل، الجيل الشاب الجديد والجيل القديم أو أي شيء من هذا القبيل. لا أعتقد أن ذلك أمر يصب في صالح البلاد، علينا أن نعمل سويا".

وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في مسيرتين سياسيتين في بانكوك أمس الأول الأحد، إحداهما مؤيدة للحكومة المنحازة للجيش والأخرى ضدها.


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