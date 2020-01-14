برلماني: لا يجب سحب الثقة من وزيرة الصحة قبل سماع «المالية»

قال النائب عاطف ناصر، إن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أول من انتقد الأحوال الصحية تحت القبة، مضيفًا: "في جولة بمختلف محافظات الجمهورية سيتبين وجود مشكلة حقيقية في القطاع الصحي، وهو ليس عيب الوزيرة وحدها، وإنما المنظومة كلها تحتاج للإصلاح".



وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي شهدت استجوابًا لوزيرة الصحة، هالة زايد، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا النائب ضياء الدين داوود: "نحن لانغير مواقفنا أبدًا من الوزراء"، مشيرًا إلى وجود إهدار مال عام في وزارة الصحة، ضمن مشكلات عديدة، بالإضافة إلى مراكز كاملة تفتقد لأبسط الخدمات الطبية.



واستطرد: "لكن قبل سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، علينا أن نستقبل وزير المالية لكي نكشف عما وصلها من تمويل ودعم مادي، ولذلك لايجب الاستعجال في إجراء سحب الثقة".