النائب العام السوداني: ما حدث من منسوبي هيئة العمليات تمرد مكتمل الأركان

قال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، إنه «يجب إعادة هيكلة جهاز المخابرات وفق الوثيقة الدستورية»، منوهًا بأن «ما حدث من منسوبي هيئة العمليات جريمة تمرد بكامل أركانها».

وأضاف، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة»، مؤكدًا أن «الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار».

وأشار إلى ضرورة «إجراء التحقيقات اللازمة وإعادة هيكلة المخابرات العامة»، لافتًا إلى أن «البلاد بحاجة إلى جهاز يصون أمنها وليس ترويع المواطنين».

وتجدد، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق النار من قبل منسوبي هيئة العمليات في كافوري شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت السلطات الأمنية، قد أغلقت المجال الجوي لمطار الخرطوم، في وقت سابق من اليوم، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.