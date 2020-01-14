رئيس الأركان الجزائري بالنيابة يشهد تدريبات بالذخيرة الحية شرقي البلاد

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شهد رئيس الأركان الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، تدريبات تكتيكية بالذخيرة الحية (بركان 2020) في ثاني أيام زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أن اللواء شنقريحة واصل زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بالإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية (بركان 2020) نفذته وحدات اللواء 41 مدرع مدعومة بوحدات جوية.

وتابع رئيس الأركان الجزائري بالنيابة بميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي شمال - شرق الأعمال التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المشاركة في التمرين تتقدمها طائرات الاستطلاع الجوي.

وبحسب البيان فإن هذه التدريبات تهدف إلى "الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف القوات، فضلا عن تدريب القيادات والأفراد على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة".