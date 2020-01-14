انطلاق فعاليات لقاء توحيد رؤى أهل الشرق بالسودان

انطلقت اليوم الثلاثاء في الخرطوم فعاليات اللقاء التشاوري لتوحيد رؤى أهل الشرق حول مفاوضات السلام، تحت شعار "كلنا في الرؤية شرق".

وشارك في إطلاق الملتقى عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء ومسئولون في حكومات ولايات شرق السودان، ومفوضية السلام، إضافة إلى مكونات أهل الشرق من اتجاهات وكيانات مختلفة.

ويأتي اللقاء لدعم جهود السلام في المفاوضات الجارية حاليا في جوبا عبر طرح أكبر قدر ممكن من أفكار ورؤى أهل الشرق، كما يهدف إلى تعزيز الترابط الداخلي لمكونات شرق السودان من أجل بناء سلام مستدام يعبر عن الجميع ويحقق التنمية والاستقرار.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في اللقاء، عددا من الأوراق والآراء وصولا إلى توصيات تدعم جهود السلام في المفاوضات بجوبا.