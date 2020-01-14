نائب أوروبي: القانون المجري الخاص بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية ينتهك الحقوق الأساسية

قال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية -اليوم الثلاثاء- إن القانون المجري الذي يلزم المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج بالتسجيل بهذا التصنيف وأن تقوم بالكشف عن أسماء المانحين، ينتهك الحقوق الأساسية بالاتحاد الأوروبي.

ويقول معارضو القانون إنه وُضع خصيصا لاستهداف الملياردير الأمريكي جورج سوروس، وهو رجل أعمال مجري المولد يدعم، بأعماله الخيرية، الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وهذه القضية واحدة من بين عدة قضايا أثارت بروكسل ضد الحكومة المحافظة في المجر برئاسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان خلال السنوات القليلة الماضية. ومن بين النقاط الشائكة أيضا موقف بودابست العدائي تجاه الهجرة، إلى جانب مخاوف أوسع نطاقا بشأن سيادة القانون.

وكانت المفوضية الأوروبية أحالت في أواخر عام 2017 المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن قانون المنظمات غير الحكومية الذي تم اعتماده مؤخرا، ولفتت إلى أنه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحمي حرية حركة رأس المال، وحرية تكوين الجمعيات، والحياة الخاصة، والبيانات الشخصية.

وخلص المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز بوردونا إلى نفس الاستنتاجات في رأيه الذي تم نشره اليوم. ورغم أن رأيه ليس ملزما، فإن آراء المستشارين عادة ما تكون مؤشرا على الحكم النهائي، والذي سيصدر لاحقا.

وأشار المحامي العام إلى أن القانون يفرض قيودا على مبدأ حرية حركة رأس المال ويمكن أن يخلق صعوبات تمويلية للمنظمات غير الحكومية.