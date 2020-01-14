ترودو ونظيره السويدي يناقشان وقف التصعيد في الشرق الأوسط ومكافحة «داعش»

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مع نظيره السويدي، ستيفان لوفين، أهمية وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحاجة المستمرة إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وفي اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان التطورات الخاصة بمأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها النظام الإيراني بالقرب من طهران الأسبوع الماضي، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وأكدا التزامهما بالتعاون الوثيق بين البلدان المتأثرة بالحادث، بما في ذلك من خلال المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لأسر الضحايا، والتي ستعقدها كندا في وقت لاحق من هذا الأسبوع في لندن بالمملكة المتحدة.

كما شدد ترودو ولوفين على ضرورة إجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف في هذا الحادث. وناقشا الحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع وقوع مثل هذا الحادث المأساوي مرة أخرى.