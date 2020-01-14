النواب الأمريكي يصوت غدا لإرسال مواد لائحة عزل ترامب لمجلس الشيوخ

يصوت مجلس النواب الأمريكي غدا الأربعاء، لإرسال مواد لائحة عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته، حسبما قال الديمقراطيون في المجلس.



وأوضحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزملائها الديمقراطيين في اجتماع مغلق اليوم الثلاثاء، أن المواد "ستحال إلى مجلس الشيوخ في وقت ما غدا"، حسبما قال حكيم جيفريس رئيس المؤتمر الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.



وتابع جيفريس إن بيلوسي اقترحت أيضا تسمية ممثلي الادعاء الذين يعرفون باسم مديري العزل، قبل المناقشة بالمجلس غدا.



ويأتي هذا بعدما أصبح ترامب قبل نحو شهر، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب على إحالته للمحاكمة تمهيدا لعزله.



وقد أوقفت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في المجلس إحالة مواد العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لبدء محاكمة ترامب، حيث سعت إلى الحصول على ضمانات من الجمهوريين بشأن سير المحاكمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تقديم الشهود، قبل إرسال مواد العزل.