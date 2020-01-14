الشوربجي وعبد الجواد يكملان الخماسي المصري في ربع نهائي جي بي مورجان للأسكواش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل الثنائي المصري، محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً وكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع، مقعديهما في الدور ربع النهائى ببطولة جي بي مورجان "توك" لمحترفي الاسكواش.

وتقام بطولة جي بي مورجان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين في اللعبة.

وفاز محمد الشوربجى على منافسه الفرنسى جريجور مارش بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-1, 11-9, 11-9، فيما تغلب كريم عبد الجواد على منافسه الإنجليزي ديكلان جيمس بثلاثة أشواط لشوط في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-5, 11-1, 11-3.

وحجزت مصر 5 مقاعد من أصل ثمانية في ربع نهائي البطولة بتواجد كلًا من على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، ومحمد الشوربجى ومؤمن وكريم عبد الجواد ومصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين.